Bakan Soylu seçim otobüsünden şarkı söyledi korumalar güldü. 'İlle de Roman olsun'

Soylu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için İstanbul Beyoğlu'nda Roman mahallesinde yaptığı gezi sırasında çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

Süleyman Soylu, seçim propagandasına İstanbul’da Roman mahallesinde devam etti. Seçim aracının önüne şehirde gezmesine rağmen Jandarma’nın TOGG aracını alan Bakan Soylu, seçim otobüsünden “İlle de Roman olsun” şarkısını söyledi.

"KUSURA BAKMAYIN SES KESİK"

Beyoğlu sokaklarında hareket halindeki seçim otobüsünden seçmenlere seslenen Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi. Soylu şarkının sonunda ise "Kusura bakmayın ses kesik, ancak bu kadar götürüyor"

KORUMALAR GÜLDÜ

Süleyman Soylu'nun şarkı söylediği anlarda korumaların güldüğü görüldü. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.