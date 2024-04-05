Bakan Suziki’den oynak dövize ilişkin açıklama

Japonya Maliye Bakanı Shunichi, yenin son zamanlardaki değer kaybı hakkında açıklamada bulundu.

Suzuki, hükümetin yendeki kan kaybına karşı uygun önlem alma kararlılığının olduğunu tekrarladı.

Shunichi, döviz kurlarının temel göstergeleri yansıtacak şekilde istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyerek “Aşırı oynaklık istenen bir durum değil." İfadelerini kullandı. Suzuki ayrıca aşırı döviz hareketlerine hiçbir seçeneği göz ardı etmeden yanıt vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın sekiz yıllık negatif faiz oranlarına son veren tarihi politika değişikliğine gitmesine rağmen yen, geçtiğimiz hafta dolar karşısında 151.975 ile 34 yılın en düşük seviyesine inmişti.