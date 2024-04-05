Bakan Suziki’den oynak dövize ilişkin açıklama

Kaynak: Bloomberght
Bakan Suziki’den oynak dövize ilişkin açıklama
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurundaki aşırı oynaklığın istenmeyen bir durum olduğunu söyleyerek, yenin değer kaybetmesine karşı uygun önlem alma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi, yenin son zamanlardaki değer kaybı hakkında açıklamada bulundu.

Suzuki, hükümetin yendeki kan kaybına karşı uygun önlem alma kararlılığının olduğunu tekrarladı.

Shunichi, döviz kurlarının temel göstergeleri yansıtacak şekilde istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyerek “Aşırı oynaklık istenen bir durum değil." İfadelerini kullandı. Suzuki ayrıca aşırı döviz hareketlerine hiçbir seçeneği göz ardı etmeden yanıt vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın sekiz yıllık negatif faiz oranlarına son veren tarihi politika değişikliğine gitmesine rağmen yen, geçtiğimiz hafta dolar karşısında 151.975 ile 34 yılın en düşük seviyesine inmişti.

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı
Dolar kritik ABD verilerine odaklandı
Fed yetkilisinden enflasyon mesajı
Fed yetkilisinden enflasyon mesajı
BoJ’dan sıkılaşma sinyali
BoJ’dan sıkılaşma sinyali
Son Haberler
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi Gündem
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu Gündem
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? Ayet Ve Sureler
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur?
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı Gündem
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum Gündem
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı Yaşam
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı