Bakan Tekin: Okullara 30 bin personeli alınacak

9 Eylül'de başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların en büyük derdi temizlik ve hijyen oldu.

Temizlik personeli eksikliği sebebiyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talebinde bulundular. Okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlemek için kolları sıvadı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.