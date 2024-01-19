Bakan Tekin'den fahiş zam yapan özel okullara uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulunda karne dağıtımına katıldı. Bakan Tekin, törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çocuklara ara tatil önerilerinde bulunan Bakan Yusuf Tekin, asıl çağrıyı velilere yaptı. Tekin, "Okul ve öğretmenlerin payı sınırlı olduğundan, bunun karşılığının alınması için velilerin ve ailelerin çabası da çok önemli. 2 haftalık tatilde, çocukların dijital bağımlılık ve hareketsizliklerinden şikayetçi isek, size iki haftalık mini bir şans sunuyoruz. Lütfen bu hafta içerisinde çocuklarla nitelikli olarak vakit geçirelim. Onlarla birlikte kitap okuyalım. Bu sürede dijital araçları mümkün olduğunca az kullanalım'' ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKULLARA UYARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullara gelen fahiş zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel okul temsilcileriyle görüştüklerini aktaran Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Özel bir okulun yıllık ücretinin dolar kuru üzerinden hesaplanması, dün sosyal medyada günün en çok tepki gösterilen konularından birisi olmuştu. 1. sınıfa giden bir öğrencinin okul ücreti KDV’ler dahil 640 bin liraya kadar çıkmıştı.