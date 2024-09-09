Bakan Tekin'den minik öğrencilere mektup: Kalbinin heyecanla attığını biliyorum

Kaynak: DHA
Bakan Tekin'den minik öğrencilere mektup: Kalbinin heyecanla attığını biliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılına adım atan minik öğrencilere duygusal bir mektup yazarak okula başlayan çocukları yalnız bırakmadı

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin sıralarında bulduğu mektupta, Bakan Tekin, yeni başlangıçların heyecanını ve bazen yaşanan zorlukları dile getirdi. Öğretmenler tarafından sınıflarda okunan mektupta, öğrencilerin isimlerine özel olarak hitap edilerek onlara moral verildi.

Tekin, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız."

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Öğrencilerden eğitim yolculuğunda yeni bilgiler edinmelerini, dostluk, paylaşma ve sabır gibi değerlerle büyümelerini beklediğini belirten Tekin, çocukları Türkiye’nin geleceği ve en kıymetli varlıkları olarak tanımladı.

Cumhuriyet mirasına sahip çıkacak yeni nesillere umut ve başarı mesajı veren Tekin, mektubun saklanmasını isteyerek, "Yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın" dedi. Miniklere bol eğlence ve başarı dilekleriyle sona eren mektup, çocuklar ve aileleri için anlamlı bir hatıra olacak.

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