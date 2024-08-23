Bakan Yusuf Tekin’den ara tatil ve erteleme açıklaması. Okullar ne zaman açılacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yusuf Tekin’den ara tatil ve erteleme açıklaması. Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılması gibi bir durumun olmadığını belirterek okulların 9 Eylül’de açılacağını, ertelemenin gündemde olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde eğitim durumuna ilişkin konuşan Tekin, "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Tekin, "Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" bilgisini verdi.

Ara tatil kalkacak mı?

Ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını kaydeden Tekin, "Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.

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