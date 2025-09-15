Bakan Tunç duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

