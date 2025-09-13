İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının görüldüğü duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması hakkında soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün yargılandığı davada duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı paylaştı.

SARAY'IN BAŞDANIŞMANI VE AKP'Lİ İSİM İŞARET ETMİŞTİ

İmamoğlu'nun görüntülerine Saray'ın başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti. Saral, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!" diyerek direktif vermişti. AKP'li eski vekil Metin Külünk de işaret ederek, "Adalet Bakanlığı’nın Rolü Bu noktada, Adalet Bakanlığı’nın devreye girerek mahkemelerin siyasi propaganda alanına dönüştürülmesine karşı gerekli tedbirleri alacağından kuşku duymuyoruz" demişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılığın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasındaki sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında, İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Eylül 2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinde bazı şahısların görüntü kaydı aldığı ve bu görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' çerçevesinde re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

