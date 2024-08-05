Bakan Tunç: Eylül sonunda paylaşacağız

AKP İnsan Hakları Başkanlığı, parti genel merkezinde 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenledi.



Bakan Tunç, 2009 yılından bu yana yargı alanında planlı bir reform sürecinin başladığını kaydederek, "4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıkları bitmek üzere, yargı teşkilatımız, barolar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarından görüşleri aldık, vatandaşlarımızın görüşlerini aldık.

Yargı reformunda yer almasını istediğiniz görüşler nelerdir?' diye sorduğumuz soruya 1 hafta içinde 10 binden fazla vatandaşımız görüşlerini ifade ettiler. Hazırlık sürecimiz tamamlanmak üzere. 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olacak inşallah.

Sayın Cumhurbaşkanımız eylül sonu gibi kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefleri gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da devam ediyor. Birincisi 2014'te, ikincisi 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Şimdi üçüncüsünün hazırlık süreci içerisindeyiz. Ekim sonu, aralık gibi tamamlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve insan hakları alanında hangi reformları gerçekleştireceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.