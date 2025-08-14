Bakan Tunç, Özgür Özel’i algı yaratmakla suçladı! İBB Borsası iddiaları ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç, Özgür Özel’i algı yaratmakla suçladı! İBB Borsası iddiaları ortalığı karıştırdı

İBB soruşturması ile ilgili rüşvet iddiaları ortalığı karıştırırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel’i ‘algı yaratmakla’ suçladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AKP'li Mücahit Birinci'ye dair iddialarını değerlendirdi. AKP'nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Bakan Tunç şunları söyledi:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu?

"YARGIYLA NE ALAKASI VAR"

Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil.

Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü."

