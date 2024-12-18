Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi için yaptığı İmralı başvursu hakkında, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verilebilir. Müsait zamanı belirleyeceğiz, ziyaret izniyle gün aynı olabilir, biraz sabredin." dedi. Bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla bitecek.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısında bulunmuştu. DEM Parti ve uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" ifadelerini kullanmıştı.