Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması... DEM Parti ne zaman gidecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dem Parti heyetinin İmralı'ya ne zaman gideceğine dair, "Uygun günün belirlenmesi için çalışmamız olacak" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı açılımlara bir adım ileriye giderek, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından DEM Parti, İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Kulislerde kabul edileceği ve tarihlerle ilgili iddialar atılsa da yetkili ağızdan bir açıklama gelmemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, muhabirlere yeni açıklamalarda bulundu. Tunç, 'DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak.' diyerek görüşmenin olacağını kesinleştirdi.