Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 ülkeye tüm seferler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 ülkeye tüm seferler iptal edildi

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran'a kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yapılacak uçak seferleri iptal edildiğini açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyayı derinden sarsan gelişme, piyasalardan günlük yaşama kadar birçok akışı etkiledi.

Türkiye'den bazı ülkelere yapılacak olan uçak seferlerinin de iptal edilemesine neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin 16 Haziran'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

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