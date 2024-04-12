Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor

Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankaralıların 12 Nisan 2018'de hizmet vermeye başlayan Başkentray'ın konforunu çok sevdiğini söyleyerek, "Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor." Dedi.

Uraloğlu, Başkentray'ın hizmete alınmasının 6'ıncı yılı sebebiyle yaptığı yaptığı açıklamada, Ankara'nın kent içi ulaşımının önemli parçalarından Başkentray'ın bugüne kadar 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi.

Ankara için 22 yıldır durmadan çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, "Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." İfadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Başkentray ile Eskişehir ve İstanbul yolundaki trafiğin azaldığına dikkat çekti.

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"MEVCUT DEMİR YOLU HATLARI TAMAMEN YENİLENDİ"

Uraloğlu, Başkentray Projesi’nde mevcut demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini söyleyerek, söz konusu hattın yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa edildiğini aktardı.

Uraloğlu, Ankara ile Marşandiz arasının 4 hattan 6 hatta çıkarıldığını Marşandiz ile Sincan arasının 3 hattan 5 hata ve Ankara ile Kayaş arasının ise 2 hattan 4 hata yükselttiklerini dile getirdi.

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"TÜRKİYE, ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINDA ÇAĞ ATLADI"

Uraloğlu, son 22 yılda yapılan yatırımlar ve kalkınma adımlarıyla Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısında çağ atladığını belirtti.

Uraloğlu, 2024’ün başından beri Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son zinciri olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını hizmete sunduklarını anımsattı.

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