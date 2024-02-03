Bakan Uraloğlu, Cibuti'ye gidiyor

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Uraloğlu’nun 4-6 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5’inci Dönem Toplantısı’na katılmak üzere Cibuti’ye resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi. Uraloğlu, 5 Şubat Pazartesi günü Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile bir görüşme yapacak ve ardından Türkiye-Cibuti KEK 5’inci Dönem Toplantısı’na iştirak edecek.

Toplantıda, Türk heyetinin başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cibuti heyetinin başkanı ise Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Youssouf olacak. Toplantıda, Türkiye ve Cibuti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ve artırılabileceği konuşulacak. Ayrıca, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması, tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi de gündemde olacak.

Uraloğlu, KEK 5’inci Dönem Toplantısı’nın sonrasında Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile görüşecek. Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohammed Ahmed Awaleh ile birlikte Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı’nın açılış törenine de katılacak. Bu proje, Cibuti’nin kalkınmasına katkı sağlayacak en önemli projelerden biridir.

Uraloğlu, 6 Şubat Salı günü Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohammed ile de bir araya gelecek. Cibuti Şehrindeki İstanbul Meydanı’nın açılış törenine de iştirak edecek.