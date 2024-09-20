Bakan Uraloğlu'ndan ihracat mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Kapaklı ilçesinde köprülü kavşakta düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Trakya'nın güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumunda olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu belirten Uraloğlu, "Tekirdağ Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunmasıyla her dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya, bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran lokomotif şehirlerden biridir." dedi.

Uraloğlu Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

-TEKİRDAĞ'A 75 MİLYAR 689 MİLYON LİRA ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI YAPILDI

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 75 milyar 689 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini, 2022 yılında 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye, 246 kilometre olan sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 586 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Kapaklı Köprülü Kavşağı'nı Çerkezköy-Saray kara yolu üzerinde hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ana gövdesi 1071 metre uzunluğunda olan kavşağımızın 234 metresini ard germeli, köprülü olarak hayata geçirdik. Kavşağımız ile birçok yolun kesişim noktasında bulunan Kapaklı ilçesinin Tekirdağ'a, otoyola ve çevredeki yollara yüksek standartlı bağlantısını sağladık.

Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu ve her gün 34 binden fazla aracın geçiş yaptığı D-567 Saray-Çerkezköy Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü rahatlattık. Kavşağın inşa edilmesiyle zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan 3,7 milyon lira olmak üzere 282,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyon salımını 272 ton azaltarak doğanın korunmasını sağlayacağız."

-YAPILAN YOL TASARRUFA KATKI SAĞLIYOR

Uraloğlu, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı bağlantı yolunun şehrin ulaşım, sanayi ve tarımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük transit limanı olan Asyaport Limanı içinde toplam 6,5 kilometre uzunluğunda bir bağlantı yolu inşa ettiklerini anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında 877 metre köprü imalatı gerçekleştirdik. ​Proje ile Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu'ndan Asyaport Limanı'na bölünmüş yol konforuyla erişim sağlayarak Limanın her geçen gün artan faaliyetlerinin hızlı ve verimli sürdürmesini sağladık. Ayrıca turistik bölge olan Kumbağ yerleşiminde özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun önüne geçtik.

Bu yol ile zamandan 25,5 milyon lira, akaryakıttan 9,7 milyon lira olmak üzere 35,2 milyon lira tasarruf edeceğiz. Bildiğiniz üzere Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimini hizmete açtık. Şimdi Kınalı-Malkara kesimi içinde kolları sıvadık. İstiyoruz ki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu da beraberce yapalım. Yakında çalışmalara başlamayı planlıyoruz."

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ

Uraloğlu, Tekirdağ Limanı'na getirilecek yüklerin, demiryolu ile buradan Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak 31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arası 2. hat yapımı ve Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi'ni tamamladıklarını ifade etti.

HALKALI - KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİNE DE DEĞİNEN BAKAN URALOĞLU, ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Türkiye'nin demir yollarında uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'ne de devam ediyoruz. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz.

Hattın hizmete alınmasıyla gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Kimsenin şüphesi olmasın ki Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzu rehber edinerek, Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

-Diğer konuşmacılar

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de ulaşımın bir ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın güçlü bir ekonomisi olduğunu belirten Soytürk, "Organize Sanayi Bölgesi, 3 büyük limanımız bir havaalanımız otoyollarımız ve demir yollarımız mevcut. Her geçen gün bu hizmetlere yenisi eklenmekte bugün de 3 önemli hizmetin açılışının kente önemli katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise Tekirdağ'ın İstanbul'a yakınlığı ve gelişmiş ulaşım ağlarıyla Türkiye'nin diğer bölgelerine ve uluslararası pazarlara kolayca erişilebildiğini belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırımlarının devam ettiğini anlatan Gülşen, "Hızla büyüyerek bölgesel kalkınmaya hizmet etmektedir. Şehrin ilçelerine de sirayet eden bu kalkınma genişleyen yaşam ve üretim alanları, taşıt sahipliliğinin artışı ve artan ulaşım ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yeni karayolu yatırımlarını hayata geçirmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi.