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  • Turhan Çömez Bakan Varank'ı ensesinden yakaladı. Ballı ihaleyi alana ihaleyi ablası vermişti

Turhan Çömez Bakan Varank'ı ensesinden yakaladı. Ballı ihaleyi alana ihaleyi ablası vermişti

Bodrum’un deniz manzaralı yerindeki kamu arazisinin ihalesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yeğeni ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşinin şirketi kazanmasının yankısı sürüyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:07
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Bakan Varank Turhan Çömez'e fena yakalandı. Ablası kardeşe ballı ihale vermişti

Turhan Çömez Bakan Varank'ı ensesinden yakaladı. Ballı ihaleyi alana ihaleyi ablası vermişti
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Mustafa Varank’ın yeğeni ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşinin şirketi kazanmasının yankısı sürüyor.

Türkiye Bodrum’daki kupon arazi skandalını konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan ilk haberde 180 bin metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arazinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yeğenin şirketi kazandığı ortaya çıkmıştı.

Ancak daha sonra, dev araziyi alan Sedat Varank’ın devlette, Sanayi Bakanı Mustafa Varank’tan daha yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. 

Sedat Varank’ın ablası Fatma Varank’ın ihaleyi aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Abladan kardeşe ihale gündeme otururken, konu ile ilgili bir tepki de İYİ Partili Turhan Çömez’den geldi.

Çömez Twitter’da yaptığı paylaşımda, Bakan Varank’ın bir süre önce söylediği “Dünyada, devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı.” sözünü atıflayıp,  ”Şimdi, kurulmuş fabrikaları satma,  Kupon arazileri, eşe dosta dağıtma zamanı öyle mi?” dedi.

MUSTAFA VARANK "YASAL" DEDİ

Bakan Varank, ilk haberine ortaya çıkmasından sonra açıklama yapmış; "17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!" ifadelerini kullanmıştı.

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alıkınık
25.11.2022 10:07
ye sinle egerki geleçek olanlar bunları kamuya geri almazsa onlarda bunlardan farksız demektir  
 
vatandaş
25.11.2022 10:03
seçim sonrası sadece ablasının değil, bu zat ı muhteremin de tüm mal varlığına el konmalı  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.11.2022 09:47
Yaparsa akp ve bay recebim yapar hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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