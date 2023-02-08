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Varank: Sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniye gönderiyor üreten bir ülke olduğunun göstergesi. Bakanın bu sözlerine tepki yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı bir konuşmada depremde yardım için gönderilen yerli battaniyeyi övdü. Varank'ın yerli battaniye ve üretim vurgusu sosyal medyada tepki topladı. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:30
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Bakan Varank’tan 'yerli battaniye' övgüsü

Varank: Sanayicilerimiz 1 milyona yakın battaniye gönderiyor üreten bir ülke olduğunun göstergesi. Bakanın bu sözlerine tepki yağdı
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Kahramanmaraş merkezli pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde şu ana kadar binlerce vatandaş hayatını kaybederken, 10 ildeki deprem bölgelerinde halen on binlerce vatandaş enkaz altından çıkarılmayı bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank “Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Varank’ın bu ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu. 

"ÜRETİCİLERİMİZ ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYORLAR"

Varank, şöyle konuştu:

"Gerek organize sanayi bölgelerinde gerekse de organize sanayi bölgeleri dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi bir yıkımın olmadığını görebiliyoruz. Bu tabii bizim açımızdan sevindirici. Şu anda bölgede bazı şehirlerde doğal gaz verilememesi sebebiyle doğal gaza bağlı üretimler hariç diğer sanayi tesislerinde üretimin devam ettiğini görüyoruz.

Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Şunun altını çizmemiz lazım, ilk günden itibaren sanayicilerimiz, üreticilerimiz ellerini taşın altına koyuyorlar. Birçok ihtiyacımızı sanayicilerimiz sayesinde, hızlı bir biçimde, en güzel biçimde yerine getirebiliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN ÜRETEN BİR ÜLKE OLDUĞUNUN DA GÖSTERGESİ"

Varank şöyle devam etti: 

"Sadece Uşak'taki sanayicilerimiz depremle mücadelede, vatandaşlarımızın soğuk havayla mücadelesine destek vermek için 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi."

Ciğerlerinin yandığını, kayıpların kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Varank, sürecin hep beraber, el ele, omuz omuza verilerek atlatılması temennisini dile getirdi.

Varank'a gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: 

 

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Asker
8.02.2023 12:06
Bunların konuşmaması Türk milletine yapılabilecek en büyük iyilik şimdi konuşma zamanı değil yardım zamanı.  
 
Türkoğlu
8.02.2023 12:06
Felaket anında Halka yardım edebilecek yegane kutsalımız ülkesi için şehit olan Mehmetçiklerimizin arazilerine konanlar için böyle konuşmak normal  
 
Ötüken
8.02.2023 12:05
Bu çapsıza biri soramamış mı dünyayı dize getiren İHA ve sihalarımız neden ilk günden itibaren hasar ve durum tespitinde kullanılmamış.En azından ulaşılamayan kırsal kesimler ele alınırdı.  
 
TÜM YORUMLAR (42)
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