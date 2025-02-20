Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş, İzmir'de toprağa verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş, İzmir'de toprağa verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, dün 61 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş için bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; Bakan Işıkhan'ın yanı sıra bakan yardımcıları, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sayıda isim törene çelenk yolladı. Cenaze namazı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından kıldırıldı. Güneş'in cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

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