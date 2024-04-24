Bakan Yardımcısı devlete ihanetle suçlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yardımcısı devlete ihanetle suçlanıyor
Rus medyası Savunma Bakan Yardımcısı hakkında çıkan suçlamaların sadece dikkat dağıtmak için ortaya atıldığını iddia ediyor.

Rus yerel medyasında çıkan haberlere göre kimse Timur Ivanov gibi etkili bir yetkiliyi rüşvet için tutuklamaz. Kaldı ki onun yolsuzlukları Kremlin'deki herkes tarafından uzun zamandır biliniyordu.

İsmi verilmeyen fakat FSB'den olduğu söylenen bir yetkiliden aktarıldığına göre İvanov'un hapsedilmesinin asıl nedeni devlete ihanet. Kendisi 7 yıldır istihbarat tarafından takip ediliyordu ve aynı süre boyunca milyarlarca dolar çalmasına göz yumuldu.

Fakat Ivanov ihanet suçlamasından daha önce ani bir kararla tutuklanmadı. Böylelikle vatana ihanet suçunun sümen altı edilmeye çalıştığı iddia ediliyor. Ivanov'un Rusya Savunma Bakanı Shoigu ile kurduğu yakın ilişkinin bu operasyonda ne derece etkili olduğu henüz bilinmese bile Shoigu'nun bir şekilde etki ettiği iddia ediliyor.

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