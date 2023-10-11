Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya: Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gazze’yi vurdukları anları sosyal medyadan paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Bir gün seni de vuracaklar.” diyerek seslendi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya: Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar dün gece boyunca da devam etti.

Savaş uçaklarının Gazze’yi bombaladığı anların videosunu sosyal medyadan paylaşan Binyamin Netanyahu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan tepki gördü.

Yılmaz, Netanyahu'nun sözkonusu videosunu alıntılayıp "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin..." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın o paylaşımı:

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İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA SON DURUM

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu. BM verilerine göre 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu. İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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