Bakan Yardımcısı'nın maaşını eleştiren Erbakan Cumhur İttifakı'na ortak oldu

Seçime Cumhur İttifakı’nda giren Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkan Fatih Erbakan’ın seçim öncesindeki sözleri yeniden gündem oldu. Erbakan, “Bir Bakan Yardımcısı ayda 310 bin lira maaş alırsa ekonomik krizi o insana anlatabilmeniz mümkün olmaz” demişti.

Bakan Yardımcısı'nın maaşını eleştiren Erbakan Cumhur İttifakı'na ortak oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın seçim öncesi söylediği sözler yeniden gündem oldu.

2022 yılının ekim ayında Partisinin Nevşehir 2. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erbakan, ayda 310 bin lira maaş alan bakan yardımcısına ekonomik krizi anlatmanın mümkün olmayacağını belirtti.

İktidarın hayat pahalılığını yaşayan vatandaşların feryatlarını duymadığını vurgulayan Erbakan, “Çay simit hesabıyla, asgari ücret hesabıyla iktidara geldiklerini çok çabuk unuttular” dedi.

2022 yılının 8 ayında 60 bin esnafın kepenk kapattığına dikkat çeken Erbakan, “Bir Bakan Yardımcısı ayda 310 bin lira maaş alırsa ekonomik krizi o insana anlatabilmeniz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI’NA GİTTİ

Seçim öncesi AKP iktidarını özellikle ekonomi üzerinden sık sık eleştiren Fatih Erbakan sonrasında ise Cumhur İttifakı’na katıldıklarını açıklamıştı. YSK’ya gönderilen listede Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakları’nın ortakları arasında yer almıştı. Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklerken Milletvekilliği seçiminde ise kendi listeleri ile yer almıştı.

Erbakan’ın iktidarı eleştirmesine rağmen seçime Cumhur İttifakı’nda girmesi büyük tepki çekmişti.

İlgili Haberler
Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan zamlara tepki
Fatih Erbakan, Erdoğan’ı uyardı: "Yeniden gözden geçirilmelidir"
Fatih Erbakan'dan Anayasa çıkışı ‘Laikliğin tanımı yapılmalı’
Öne Çıkanlar
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Son Haberler
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Köprüye çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin bu sezon kaç gol yiyeceğini açıkladı
Memur zammı teklifi açıklandı Ekonomi
Memur zammı teklifi açıklandı
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Güncel
Deprem sonrası boşaltılan ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur Güncel
Bu görüntüler bugün Çeşme’de çekildi. Seçim boyunca yalan söyleyen siyasetçilere ithaf olunur
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı Ekonomi
Cem Küçük iktidara isyan etti: Bu tarihlerde emeklilerin maaşına kesin zam yapılmalı
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Abayı yakmak deyimi ne anlama geliyor?