Bakan Yardımcısı'nın maaşını eleştiren Erbakan Cumhur İttifakı'na ortak oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın seçim öncesi söylediği sözler yeniden gündem oldu.

2022 yılının ekim ayında Partisinin Nevşehir 2. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erbakan, ayda 310 bin lira maaş alan bakan yardımcısına ekonomik krizi anlatmanın mümkün olmayacağını belirtti.

İktidarın hayat pahalılığını yaşayan vatandaşların feryatlarını duymadığını vurgulayan Erbakan, “Çay simit hesabıyla, asgari ücret hesabıyla iktidara geldiklerini çok çabuk unuttular” dedi.

2022 yılının 8 ayında 60 bin esnafın kepenk kapattığına dikkat çeken Erbakan, “Bir Bakan Yardımcısı ayda 310 bin lira maaş alırsa ekonomik krizi o insana anlatabilmeniz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI’NA GİTTİ

Seçim öncesi AKP iktidarını özellikle ekonomi üzerinden sık sık eleştiren Fatih Erbakan sonrasında ise Cumhur İttifakı’na katıldıklarını açıklamıştı. YSK’ya gönderilen listede Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakları’nın ortakları arasında yer almıştı. Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklerken Milletvekilliği seçiminde ise kendi listeleri ile yer almıştı.

Erbakan’ın iktidarı eleştirmesine rağmen seçime Cumhur İttifakı’nda girmesi büyük tepki çekmişti.