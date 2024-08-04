Bakan Yerlikaya: 123 bin uyuşturucu suçlusu cezasını çekiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yozgat Valiliği'ni ziyareti sırasında, Vali Mehmet Ali Özkan başta olmak üzere, yerel milletvekilleri ve diğer yüksek rütbeli yetkililer tarafından karşılandığı bildirildi. Valilik ziyaret defterini imzalayan Bakan Yerlikaya'nın, Vali Özkan ile şehirde yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı'nın, AK Parti ve MHP'nin il teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, suçla mücadeledeki kararlılık mesajını vurguladığı açıklamalar yaptığı öğrenildi. Yerlikaya'nın, hırsızlık suçlarında önemli bir azalma olduğunu ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında cezaevinde bulunan kişi sayısının güncel istatistiklerini paylaştığı belirtildi.

Yerlikaya, “Hırsızlık olaylarında, yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayı ile karşılaştırdığımızda, yüzde 47 oranında bir düşüş var. Uyuşturucu ile mücadelede 123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde Türkiye genelinde cezasını çeken insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var" diye konuştu.