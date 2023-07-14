Bakan Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, diğer operasyonla ilgili de "Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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(Kaynak: DHA)

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