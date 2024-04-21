Bakan Yerlikaya 194 zehir tacirinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde uyuşturucu madde imal eden ve bunları satan şahıslara yönelik NARKOÇELİK-13 operasyonlarının düzenlendiğini aktardı. Operasyonlar sonucunda, 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 194 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade etti.

“Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” ifadelerini kaydeden Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlara 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik köpeğinin katıldığını açıkladı.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet güçleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında sıklıkla açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen NARKOÇELİK-12 operasyonunda da 268 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanmıştı. Jandarma ve emniyet güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmazken, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde suç ve suçun önlenmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor.