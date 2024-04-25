Bakan Yerlikaya 28 IŞİD’linin yakalandığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya 28 IŞİD’linin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü IŞİD’e yönelik 7 ilde düzenlenen “BOZDOĞAN-29” operasyonlarında 23 şüpheli şahsın yakalandığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, 1 Haziran 2023 ve 22 Nisan 2024 tarihleri arasında, IŞİD terör örgütüne yönelik toplamda bin 422 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda, 2 bin 991 şahsın yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya, yakalanan şahısların 718’inin tutuklandığını, 566’sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade ederken, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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