Bakan Yerlikaya 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik olarak SİBERGÖZ-41 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 65 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.” ifadelerini kullanırken operasyonlar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, birçok bilgisayar, telefon, simkart, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ve çok sayıda döviz ve Türk lirasına el konulduğu kaydedildi.