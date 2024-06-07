Bakan Yerlikaya açıkladı: 12 ayrı uyuşturucu çetesi çökertildi

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından "NARKOÇELİK-21" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertilirken, yakalanan uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheliden 266'sı tutuklandı, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalara; ekip, bin personel, özel harekat unsuru, hava aracı, helikopter, narkotik dedektör köpeği katıldı.

NARKOÇELİK-21 operasyonu, EGM tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.