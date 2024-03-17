Bakan Yerlikaya açıkladı: 215 milyon TL’lik 88 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Bakan Yerlikaya açıkladı: 215 milyon TL’lik 88 kilogram kaçak altın ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da altın kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 215 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van’da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” isimli operasyonda, piyasa değerinin 215 milyon lira olduğu belirlenen 88 kilogram yabancı menşeili kaçak altının ele geçirildiğin duyurdu.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Edremit ilçesinde bulunan bir araçta, her biri 1 kilogram ağırlığında 88 tane 24 ayar kaçak altının bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, operasyon sonucunda 1 şahsın yakalandığını aktardı.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız.” açıklamasını yaptı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığını ve polis ekiplerini tebrik etti.

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