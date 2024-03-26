Bakan Yerlikaya açıkladı. Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Bakan Yerlikaya açıkladı. Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 12 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli’de eş zamanlı olarak MAHZEN-20 operasyonlarının gerçekleştirildiğini ve operasyonlar kapsamında Serdar Alp’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik gibi suçları işlediği tespit edildi.

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