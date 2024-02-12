Bakan Yerlikaya açıkladı. Mercek 11 operasyonunda 1124 şahıs yakalandı

Mehmet Akif Erdem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Mercek 11 operasyonunda 1124 şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya 74 ilde 4 gündür yürütülen Mercek-11 operasyonlarının sonucunu açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda 74 ilde bin 124 şahıs yakalanırken yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mercek-11 operasyonunun yapıldığını açıkladı. 74 ile 4 gündür devam eden operasyonların sonucunda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 998 adet silah ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 1124 şahıs gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya açıklamasında organize suç örgütlerine ve onlara silah temininde bulunanların peşlerinde olduklarını ve onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarının altını çizdi

Bakan Yerlikaya’nın Mercek-11 operasyonuna dair paylaşımı şu şekilde:,

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