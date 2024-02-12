Bakan Yerlikaya açıkladı. Mercek 11 operasyonunda 1124 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mercek-11 operasyonunun yapıldığını açıkladı. 74 ile 4 gündür devam eden operasyonların sonucunda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 998 adet silah ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 1124 şahıs gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya açıklamasında organize suç örgütlerine ve onlara silah temininde bulunanların peşlerinde olduklarını ve onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarının altını çizdi

Bakan Yerlikaya’nın Mercek-11 operasyonuna dair paylaşımı şu şekilde:,