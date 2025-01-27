Bakan Yerlikaya açıkladı: SSÇ'ler ile ilgili soruşturmada yeni gelişme! Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine hakaret etmişlerdi...

Bolu’daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden kişilerin ailelerinin telefon numaralarına ulaşarak onlarla alay eden vicdansızlar, bir kez daha “veri hırsızlığını” gündeme getirdi. Uzmanlar, kişisel verilerin “panel” olarak adlandırılan sistemler üzerinden paylaşıldığını, yapay zekânın da yardımıyla, ad ve soyadı bilinen kişilerin tüm bilgilerine ulaşılabildiğini belirtiyor. Bolu Kartalkaya’daki faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edici ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, biri İstanbul’da ikamet eden beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden üçü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, şüphelilerin yangında ölen kişilerin ailelerini nasıl bulduklarını, bunun yol açacağı başka tehlikeleri ’e anlattı.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" açıklamasında bulundu.

‘YAPAY ZEKÂ DA DEVREDE’

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say: Ölenlerin listesini aldıktan sonra sosyal medyada otomatik araştırma yaptırıp ailelerin isimlerini öğreniyorlar. Bu isimleri yapay zekâya veriyorsun, yapay zekâ binlerce ismi öne çıkarıyor. Sonra tekrar yapay zekâya çıkan isimlerin hack edilmiş olan ‘telefon bilgilerini, maillerini geç diyorsun’ ve bu insanlara ulaşıyorsun. Bunları yapmak saniyeleri alıyor.. Bu bilgileri dark web’den de alabiliyorlar, bu bilgileri indirmek de mümkün.

NELER YAPILABİLİR?

Adresini öğrenip evini soyabilirler. Lokasyon bilgilerini öğrendiklerinde çocuğunu kaçırabilirler. Banka hesaplarınız boşaltılabilir. Telefonun, bilgisayarın hack edilip görüntülerin çalınabilir. Kredi kartı alınabiliyor Derin internetten kendi isim ve soy isminle milyonlarca kredi kartı da alabilirsin. Ne kadar paran varsa... Ülkelerine, gelir gruplarına göre bunların hepsini grupladıktan sonra dark web’de satıyorlar.

‘SANAL NUMARAYLA ARIYORLAR’

Etik Hacker Tamer Şahin:Panel denen yazılımlarda ödemeyi yaptıktan sonra sorgulama başı para ödüyorsunuz. Örneğin; isim, TC numarası gibi belirli kriterleri girerek listemeler yapılıyor. Elde edilen listelemelerde aklınıza gelebilecek her türlü kişisel bilgi var. Sonra sanal numaralarla arama yapabiliyorlar. Örneğin; benim numaramı gösterip kendisi arama yapabilir. Ortaokul öğrencilerinde bile kişisel verilerimiz geziyor. Kredi kartı satışları birkaç dolardan başlayıp yüz binlerce dolara kadar gidebiliyor. Bazıları banka içinden sızdırılan bilgiler bile olabiliyor. Bir vadesiz hesapta tutulan milyon doların ya da TL’nin bağlı olduğu banka kartı bilgisini yüzde 15-20 komisyonla satan kişiler olabiliyor. Kişisel veriler Discord, Telegram ve derin internet dediğimiz sitelerde paylaşılıyor.