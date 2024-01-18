Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: İHA
Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser telefonda görüştü. İki Bakan, bakanlıklar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştük. Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

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