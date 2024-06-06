Bakan Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve diğer ilgili birim yöneticileri ile birlikte haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını yaptıklarını açıkladı.

Yerlikaya, toplantının temel konularının terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele olduğunu belirtti ve şu ifadeleri ekledi:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum."