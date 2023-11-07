Bakan Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek ile bir araya geldi.

KAYNAK: DHA
Bakan Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı ile görüştü

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek ile Bakanlıktaki makamında bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Sayın Kaare Dybvad Bek'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sayın Bek'le başta düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı yaptık. Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda hedef ve transit ülke olmaktan hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle iş birliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

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