Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 76,5 kilogram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar ile 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da 280 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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