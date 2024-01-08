Bakan Yerlikaya duyurdu. 27 ilde 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya duyurdu. 27 ilde 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Kalkan-7 operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını vurguladı.

Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelerini kullandı:

“Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 27 ilde jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6'sı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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