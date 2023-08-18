Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanmasında faaliyet yürüten 3 teröristin teslim olduğunu belirterek, son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısının 32'ye ulaştığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün çözülmeye devam ettiğini vurgulayarak, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

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