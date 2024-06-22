Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 7 gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin ilk 7 gününde 62 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 bin 690 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede:

597 trafik kazası meydana geldi.

13 kişi maalesef hayatını kaybetti.

1.007 kişi yaralandı.

406.165 araç denetlendi.

21.129 araca hız ve radar işlemi,

39.021 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8.690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

- Lütfen aşırı hız yapmayalım.

- Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

- Trafik kurallarına uyalım.