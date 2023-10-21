Bakan Yerlikaya duyurdu. Beş ilde Narkogüç operasyonu

Editör: Osmancan Erok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan operasyonu duyurdu. Narkogüç adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 16 kişinin yakalandığını belirtti.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, , kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, . adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, , kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum

UYUŞTURUCU SUÇUNU TERÖRLE EŞ DEĞER GÖRÜYORUZ AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEK VE DUALARIYLA ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞLERİNDEYİZ AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"