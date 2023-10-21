Bakan Yerlikaya duyurdu. Beş ilde Narkogüç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da Narkogüç operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu. Beş ilde Narkogüç operasyonu

Editör: Osmancan Erok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan operasyonu duyurdu. Narkogüç adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 16 kişinin yakalandığını belirtti.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN “NARKOGÜÇ” OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, , kg ve piyasa değeri 58 Milyon TL olan kokain ele geçirildi Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, . adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, , kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, kg skunk ele geçirildi. zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum

UYUŞTURUCU SUÇUNU TERÖRLE EŞ DEĞER GÖRÜYORUZ AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEK VE DUALARIYLA ZEHİR TACİRLERİNİN PEŞLERİNDEYİZ AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

ali-yerlikaya2223.jpg

foto23.jpg

foto12.jpg

kopek223.jpg

İlgili Haberler
Kentsel dönüşümde skandal uygulama. Sadece oturma hakkı olacak
Ekonomi devi Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi açıkladı
Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi çağrı. TFF kime hizmet ediyor. Sizde akıl ve vicdan yok mu Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi çağrı. TFF kime hizmet ediyor. Sizde akıl ve vicdan yok mu
Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu Sağlık
Bilim insanları açıkladı. Felç eden ve hatta öldüren besinler belli oldu
Emeklinin beklediği zam haberi geldi. Yeni yılda ne kadar artış olacağı sızdı Ekonomi
Emeklinin beklediği zam haberi geldi. Yeni yılda ne kadar artış olacağı sızdı
İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu Ekonomi
İflas eden otel icradan satılıyor. Fiyatı belli oldu
Biden'a İsrail şoku. ABD'de halk karşı çıktı Dünya
Biden'a İsrail şoku. ABD'de halk karşı çıktı
Asgari ücret zammında hesap değişti. Ocak ayı zammında 3 formül, 4 oran Ekonomi
Asgari ücret zammında hesap değişti. Ocak ayı zammında 3 formül, 4 oran
İdrar yolu sorunlarına iyi gelen dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
İdrar yolu sorunlarına iyi gelen dikkat çeken ot