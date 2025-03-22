Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 343 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 343 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Birçok ilden eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X (twitter) hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerlikaya, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" ifadelerini kullandı.

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