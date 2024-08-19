Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Yerlikaya: Muğla'daki yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangınlara neden olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak üç şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde çıkan yangının arıcılar tarafından başlatıldığı belirlendi ve bu bağlamda 2 kişi tutuklandı. Datça'daki Batır Kızılbük bölgesindeki yangının çıkış nedeni olarak gösterilen 1 şüpheli de olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" ifadelerini kullandı.

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