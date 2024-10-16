Bakan Yerlikaya siber suçlarla mücadeleye ilişkin 2 haftalık verileri paylaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya siber suçlarla mücadeleye ilişkin 2 haftalık verileri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber devriyelerin sanal dünyada suçluların peşinde olduğunu belirterek, “28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705’i asayiş, 1.184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara karşı acımasız olacaklarını vurguladı ve siber devriyelerin suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir."

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