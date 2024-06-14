Bakan Yerlikaya’dan Didem Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’yı çok kızdıracak sözler

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bazı televizyonların gündüz kuşağındaki konuları hatırlatıldı ve görüşü soruldu.

“SUÇU AYDINLATMAK BAKANLIĞIN İŞİ”

Ali Yerlikaya, “Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması” ifadelerini kullandı.