Bakan Yerlikaya’dan Didem Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’yı çok kızdıracak sözler

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Bakan Yerlikaya’dan Didem Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’yı çok kızdıracak sözler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği günden itibaren 1 yıllık çalışmasını değerlendirdi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bazı televizyonların gündüz kuşağındaki konuları hatırlatıldı ve görüşü soruldu.

“SUÇU AYDINLATMAK BAKANLIĞIN İŞİ”

Ali Yerlikaya, “Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması” ifadelerini kullandı.

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