Bakan Yerlikaya’dan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız’a tebrik

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'a başarı dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selami Yıldız'a yeni görevinde başarılar diliyorum. 4 yılı aşkın süredir büyük bir özveriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Zafer Aktaş'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.