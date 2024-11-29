Bakan Yerlikaya'dan sahte dolar açıklaması... İlk 10 ayda yapılan operasyonları paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya'dan sahte dolar açıklaması... İlk 10 ayda yapılan operasyonları paylaştı

Serbest piyasada büyük tedirginlik yaratan sahte dolarlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaparak 2024 yılının ilk 10 ayında yapılan sahte para operasyonlarındaki tutuklama sayılarını verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'sahte dolar' krizinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya parada sahtecilik suçuna yönelik 32'si planlı toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

"2 MATBAA DEŞİFRE EDİLDİ"

Yerlikaya, paylaşımında "2024 yılının ilk 10 ayında 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaanın da deşifre edildiğini söyleyerek 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.

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