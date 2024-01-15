Bakan Yerlikaya'dan şehit Emrullah Gülmez'in şehit ailesine taziye ziyareti

Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya'dan şehit Emrullah Gülmez'in şehit ailesine taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in Kahramanmaraş’taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in ailesi ile görüştü. Baba Hasan ve anne Dürdane Gülmez ile şehidin kardeşlerine başsağlığı dileyen Yerlikaya, Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.
Yerlikaya daha sonra Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından aile fertleriyle birlikte mahalle mezarlığına geçen Yerlikaya, şehidin mezarına karanfil bıraktı.
Bakan Ali Yerlikaya’ya Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.
Yerlikaya beraberindeki heyet ile Göksun ilçesine bağlı kırsal Hacıkodal Mahallesi’ne geçti.

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