Bakan Yerlikaya’dan ‘Şehitlere yönelik provokatif paylaşım’ açıklaması

Yerlikaya, paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz hakkında sosyal medyada terör örgütünü destekleyen, yalan ve yanlış bilgiler yayarak kamuoyunu yanıltan 110 hesap sahibinin tespit edildiğini söyledi. Yerlikaya, 95 şüphelinin yurtdışında bulunduğunu ve hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının ortak çalışması sonucunda 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 6 şüpheli tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 110 hesap sahibinden 98’i terör örgütü propagandası yapmak, 12’si ise provokatif bilgi yaymak suçlarından soruşturuluyor.”