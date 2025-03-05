Bakan Yumaklı duyurdu! 3 milyar 740 milyon TL

Kaynak: DHA
Bakan Yumaklı duyurdu! 3 milyar 740 milyon TL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı kapsamında 687 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu minvalde tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projeyi daha ülkemize kazandırıyoruz. IPARD 3 Programı kapsamında; bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 3 milyar 740 milyon TL hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 5,4 milyar TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Böylelikle geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan IPARD 3 kapsamında; desteklenen toplam proje sayısı 1079'a, toplam hibe tutarı 7,2 milyar TL'ye, toplam yatırım tutarı ise 12 milyar TL'ye ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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