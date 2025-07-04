Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi paylaştı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FİLOSUYLA MÜDAHALE

Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, yangınlara Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı hava ve kara filosuyla müdahale ettiklerini ifade etti. Türkiye genelinde görev yapan 25 bin orman personelinin yangın söndürme çalışmalarında yer aldığını belirten Yumaklı, hava araçlarının yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptığını ve bu sortilerde toplam 52 bin ton su kullanıldığını kaydetti.

İZMİR, HATAY, BURSA VE BİRÇOK İLDE YOĞUN MÜCADELE

Yumaklı, son bir haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa gibi illerde yangınların ciddi boyutlara ulaştığını ve bu alanlarda yoğun müdahalelerde bulunulduğunu dile getirdi. Bu mücadele sırasında geçmiş yıllardaki yangın felaketlerinin potansiyelinin tekrar görüldüğünü vurgulayan Yumaklı, en güçlü müdahale ekipmanlarıyla iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Bugün içinde çıkan 9 büyük yangından 6’sının kontrol altına alındığını, Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul-Silivri, Adana-Ceyhan ve Uşak-Eşme bölgelerinde yangınların bastırıldığını ifade etti.

ÇEŞME'DEKİ YANGININ ŞİDDETİ AZALTILDI

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangının geniş bir alana yayıldığını aktaran Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin azaltıldığını ve bu yangından umut verici gelişmeler beklediklerini belirtti. Yumaklı, tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sahada etkin bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

ÖDEMİŞ'TE BİR ORMAN GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU, BİRİ ENTÜBE

Bakan Yumaklı, Ödemiş’teki yangına ilişkin değerlendirmesinde, gece saatlerinde çıkan yangında saatte 100 kilometreyi bulan rüzgar hızının etkili olduğunu söyledi. Bu yangında bir orman görevlisinin hayatını kaybettiğini, bir başka görevlinin ise entübe edildiğini duyurdu. Ayrıca, bölgede yaşayan 81 yaşındaki bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirten Yumaklı, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti ve orman personelinin moralini yüksek tutması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK KIVILCIMINDAN ORMAN YANGINI ÇIKTI

Buca’da çıkan yangının, bir fabrikadaki kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın çöpler üzerinden ormana yayılmasıyla başladığını belirten Yumaklı, olayın ihmalle meydana geldiğini söyledi. Bakan, vatandaşların yalnızca kendi duyarlılıklarının değil, çevresindekilerin duyarsızlıklarını da önlemeye çalışmaları gerektiğini ifade etti. Bu tür yangınların toplumsal duyarlılıkla önlenebileceğine dikkat çekti.

SAHADAKİ EKİPLERE YÖNELİK DEZENFORMASYON ELEŞTİRİSİ

İzmir’de çıkan orman yangınlarına havadan 10 uçak ve 25 helikopterle müdahale edildiğini belirten Yumaklı, sahadaki tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti. Ancak sahada mücadele veren ekiplerin moralini bozabilecek ölçüde yanlış bilgi ve dezenformasyonların yayılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yumaklı, yangınla mücadele ederken bu tür iddialarla uğraşmak zorunda kalmanın yıpratıcı olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARDAN ATEŞE KARŞI HASSASİYET BEKLENTİSİ

Tarım ve Orman Bakanı, yangınların çıkmaması için tüm vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi. Yangınların önlenmesinin, müdahale etmekten daha önemli olduğuna dikkat çeken Yumaklı, yanan her alanın yeniden yeşertileceğini ve ağaçlandırılacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar uyarılarına dikkat çeken Yumaklı, vatandaşların dışarıda ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

15 EKİM'E KADAR TEYAKKUZ HALİ

Bakan Yumaklı, yangın riski taşıyan bölgeler için 15 Ekim’e kadar teyakkuz halinde olacaklarını söyledi. Bu süreçte vatandaşların yangına sebep olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Yumaklı, son olarak, “Lütfen bu bir haftayı ateşe sebebiyet vermeden geçirelim,” çağrısında bulundu.